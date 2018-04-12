السلطات المصرية تفتح معبر رفح استثنائيا للحالات الانسانية

معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:14 12/04/2018 حدث بتاريخ: 14:22 12/04/2018

فتحت السلطات المصرية صباح الخميس معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة لمدة ثلاثة ايام للحالات الانسانية والمرضية، على ما اعلنت وزارة الداخلية التي تديرها حماس في قطاع غزة.

وافاد مصور لوكالة فرانس برس ان حافلة أولى تقل نحو سبعين مسافرا بينهم نساء واطفال دخلت الى الجانب المصري من المعبر في حوالي العاشرة صباحا.

وقالت الوزارة انها "جهزت حافلات المسافرين حسب كشوفات التسجيل المعدة مسبقا وقامت بإرسالها إلى معبر رفح" مشيرة الى ان "الحافلات الاربع الاولى تقل مواطنين تم ارجاعهم المرة السابقة لان الوقت لم يكن كافياً لسفرهم".

وكانت السلطات المصرية فتحت المعبر في 23 آذار/مارس الماضي.

واكد مصدر امني ان عدة الاف من المواطنين مسجلين في كشوفات دائرة المعابر والحدود في وزارة الداخلية "يريدون السفر الى الخارج بينهم طلبة يدرسون في جامعات بمصر والعالم ومرضى لديهم تحويلات طبية (أذونات من وزارة الصحة) وحملة جنسيات أجنبية".

وتولت السلطة الفلسطينية مجددا ادارة معابر قطاع غزة في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعدما سيطرت عليها حماس لنحو عشر سنوات.

وتغلق مصر المعبر وهو المنفذ الوحيد لسكان القطاع والبالغ عددهم نحو مليوني نسمة، منذ عدة سنوات، وتفتحه استثنائيا للحالات الانسانية في فترات متباعدة.

وتفرض اسرائيل حصارا خانقا منذ عشر سنوات على القطاع الفقير.