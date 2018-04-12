الأسد يحذر من أن أي تحركات غربية ستؤدي الى "المزيد من زعزعة" الاستقرار في المنطقة

بشار الأسد

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:12 12/04/2018 حدث بتاريخ: 13:15 12/04/2018

حذر الرئيس السوري بشار الأسد الخميس من أن أي تحركات محتملة ضد بلاده ستؤدي الى "مزيد من زعزعة الاستقرار" في المنطقة، على خلفية تهديدات غربية بشن ضربات عسكرية رداً على تقارير عن هجوم كيميائي قرب دمشق.

وقال الأسد خلال استقباله مسؤولاً ايرانياً رفيعاً، وفق تصريحات نقلتها حسابات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي، "مع كل انتصار يتحقق في الميدان، تتعالى أصوات بعض الدول الغربية وتتكثف التحركات في محاولة منهم لتغيير مجرى الأحداث.. وهذه الأصوات وأي تحركات محتملة لن تساهم إلا في المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة، وهو ما يهدد السلم والأمن الدوليين".