وزارة الدفاع الجزائرية تؤكد مقتل 257 شخصا في حادث تحطم الطائرة

طائرة روسية من طراز "إليوشين آي إل 76" في مطار موسكو

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:34 11/04/2018 حدث بتاريخ: 16:34 11/04/2018

أكدت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية مقتل 257 شخصا جراء تحطم طائرة عسكرية صباح اليوم الأربعاء قرب الجزائر العاصمة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن من بين القتلى طاقم الطائرة المؤلف من عشرة أفراد، بينما أغلب القتلى من العسكريين وبعض عائلاتهم.

كانت الطائرة، وهي من نوع أليوشين، قد سقطت بالقرب من قاعدة "بوفاريك" الجوية بولاية البليدة شمالي البلاد.

وأضافت الوزارة أن "عملية إخلاء جثث الضحايا إلى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة متواصلة قصد تحديد هوياتهم".

وأمر رئيس أركان الجيش بتشكيل لجنة تحقيق فوري للوقوف على ملابسات الحادث.