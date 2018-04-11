تحطم طائرة للجيش تقل نحو مئة عسكري قرب العاصمة الجزائرية

طائرة روسية من طراز "إليوشين آي إل 76" في مطار موسكو

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:27 11/04/2018 حدث بتاريخ: 13:35 11/04/2018

تحطمت طائرة نقل عسكرية جزائرية تقل نحو مئة عسكري الأربعاء بعيد إقلاعها من قاعدة بوفاريك قرب العاصمة، وفق ما أعلنت وسائل إعلام جزائرية فيما أكد مصدر عسكري عدد من كانوا على متنها.

وذكر المصدر العسكري الذي رفض الكشف عن هويته أن الطائرة من طراز "إليوشن آي إل 76" وهي قادرة على استيعاب نحو 120 راكبا.

وبثت المحطات التلفزيونية مشاهد ظهرت فيها الطائرة مشتعلة وقد تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها قرب القاعدة الواقعة نحو 30 كلم جنوب العاصمة الجزائرية، غير ان أي حصيلة لم ترد في الوقت الحاضر.

ويذكر أنه في شباط/فبراير 2014، قضى 77 شخصا من عسكريين وأفراد عائلات عسكريين في سقوط طائرة نقل تابعة لوزارة الدفاع كانت تقوم برحلة بين تمنراست على بعد الفي كيلومتر جنوب العاصمة الجزائرية وقسنطينة (450 كلم شرق العاصمة).

وفي حزيران/يوينو العام الماضي، قتل اثنان من طاقم مروحية تابعة لقوات الدرك الوطني الجزائري وجرح ثالث اثر سقوطها بجنوب غرب الجزائر.