اسرائيل تستهدف مواقع لحماس بعد تفجير على الحدود مع غزة

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:39 11/04/2018 حدث بتاريخ: 12:40 11/04/2018

أعلن الجيش الاسرائيلي أنه ضرب الاربعاء "أهدافا عسكرية" لم يحددها تابعة لحركة حماس في غزة، بعد ان استهدف تفجير وحدة هندسية تابعة للجيش كانت تعمل في المنطقة التي تديرها حماس.

ولم يتم الإعلان عن وقوع إصابات من الجانب الاسرائيلي جراء التفجير الذي أفادت إذاعة الجيش أنه استهدف حفارة ميكانيكية.

وأوضح الجيش أن القنبلة زُرعت تحت غطاء الاحتجاجات الحاشدة التي انطلقت عند الحدود بين اسرائيل وغزة منذ 30 آذار/مارس.

وقال بيان للجيش أنه "خلال نشاط روتيني في شمال غزة، انفجرت قنبلة، كانت زرعت تحت غطاء اعمال الشغب، مستهدفة عربة هندسية (تابعة للجيش) على الجانب الغربي للجدار الحدودي".

وأضاف البيان أنه "ردا على ذلك، ضربت قوات الدفاع الاسرائيلية عددا من الأهداف التابعة لحماس".

ولم يحدد البيان موقع الأهداف أو السلاح الذي استعمل في استهدافها. واستخدمت اسرائيل في الماضي المدفعية والغارات الجوية على حد سواء لضرب أهداف تابعة لحماس.

ولم يتضح كذلك ما الذي كانت تعمل عليه الوحدة الهندسية رغم أن اسرائيل تنفذ بشكل دوري أعمال صيانة على الجدار الحدودي.

وتطالب المسيرات الضخمة التي خرجت تحت شعار "مسيرة العودة" بتفعيل "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار المحكم الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات.

وأسفرت المسيرات عن وقوع صدامات قتلت خلالها القوات الاسرائيلية 31 فلسطينيا فيما لم يصب أي اسرائيلي.