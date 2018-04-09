ترامب يقول أنه "سيتم اتخاذ قرارات مهمة" بشأن سوريا "خلال 24 الى 48 ساعة"

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:57 09/04/2018 حدث بتاريخ: 19:58 09/04/2018

قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاثنين انه سيتم اتخاذ "قرارات مهمة" خلال يوم او يومين بشأن الرد على هجوم محتمل بأسلحة كيميائية على الغوطة الشرقية، بعد ازدياد الدعوات الى رد دولي.

ودان ترامب ما وصفه ب"الهجوم البشع على الأبرياء" السوريين في دوما، اثناء افتتاحه اجتماع الحكومة في البيت الأبيض.

وقتل وأصيب العشرات في الهجوم على مدينة دوما، بحسب عمال انقاذ ومصادر طبية.

وقال ترامب "هذا الامر يتعلق بالإنسانية -- ولا يمكن السماح بأن يحدث" مضيفا ان القرارات ستتخذ خلال ال "24 إلى 48 ساعة المقبلة".

ورفضت دمشق وموسكو الاتهامات بشأن الهجوم، وقالت موسكو انها تعارض اي استنتاجات "خطيرة".

وكان ترامب شن العام الماضي ضربات صاروخية ضد قاعدة تابعة للجيش السوري بعد هجوم كيميائي مفترض اخر، وحذر السبت من ان النظام السوري سيدفع "ثمنا باهظاً".