عائلة عهد التميمي تقول ان ابنتها تعرضت لمضايقات وضغوط اثناء التحقيق معها

الفلسطينية عهد التميمي

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:26 09/04/2018 حدث بتاريخ: 19:27 09/04/2018

اعلنت عائلة الفتاة الفلسطينية عهد التميمي الاثنين ان الاخيرة تعرضت لمضايقات وتعنيف لفظي من قبل محققيها الاسرائيليين اثناء استجوابها.

وكان حكم على عهد التميمي بالسجن ثمانية اشهر بعد ان ظهرت في شريط فيديو وهي تصفع وتركل جنديين إسرائيليين.

وعرضت العائلة شريط فيديو التحقيق معها في مؤتمر صحافي عقدته في مدينة رام الله.

وكانت عهد التميمي تبلغ انذاك ال16 من العمر، وبدت في الشريط وحدها بدون محام او وصي امام محققين اسرائيليين اثنين يصرخان بوجهها وهي ترفض اعطاء اسمها او الرد على اسئلتهما.

واضافت العائلة انها تلقت الشريط من محامية عهد، حيث يسمح القانون بالحصول على نسخة من تسجيل التحقيق للقصر.

وحكم على الشابة بالسجن ثمانية أشهر بعد التوصل الى اتفاق مع النيابة أقرت بموجبه بالذنب عن بعض التهم المتصلة بشريط فيديو يظهرها وهي تصفع وتركل جنديين إسرائيليين.

وكانت التميمي في ال16 من العمر عندما صفعت الجنديين أمام منزلها في قرية النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة في كانون الأول/ديسمبر. وهي الآن في ال17.

وقال والدها باسم التميمي للصحافيين "خضعت لجولات من الاستجواب ومورست عليها اساليب ضغط مختلفة جسدية ونفسية في الاعتقال لا تتلاءم مع الاعراف الدولية والقانونية، وتم عزلها ونقلها الى مراكز اعتقال مختلفة، كما وتعددت اساليب المحققين".

واضاف والدها "لقد حرمت من النوم لفترات طويلة، وفي الجولة الاخيرة جرى التحقيق معها بعد ان امضت اكثر من 34 ساعة من دون نوم".

واعتقلت عهد بعد انتشار شريط فيديو يظهر عهد وابنة عمها نور تقتربان من الجنديين وتطلبان منهما المغادرة من باحة منزلها، قبل ان تبدآ بصفعهما وركلهما ودفعهما.

وقال ناشطون في حملة من اجل اطلاق سراح عهد التميمي "انهم اختاروا نشر شريط التحقيق لاظهار كيفية الاستجواب غير القانوني للاطفال في السجون الاسرائيلية".

وقال والدها "لنكرر رسالة عهد وهي +نحن مقاتلون من اجل الحرية+".