تونس: دورة تدريبية موسيقية للمؤذنين من أجل أذان "أكثر فرحا"

صورة أرشيفية لمسجد

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:06 09/04/2018 حدث بتاريخ: 18:07 09/04/2018

للمرة الأولى، تقيم الحكومة التونسية دورة تدريبية للمؤذنين في معهد "الرشيدية" للموسيقى لمساعدتهم على تطوير أدائهم لرفع الأذان عبر تعلم تقنيات موسيقية تحافظ على هوية الأذان التونسي "الخاص والسلمي". وأكد وزير الشؤون الدينية التونسي على أهمية هذه المناسبة في "إظهار الوجه الحقيقي للإسلام في العالم الإسلامي وتونس".

يحتضن معهد الرشيدية للموسيقى العريق بالمدينة القديمة في العاصمة التونسية تونس، وللمرة الأولى دورة تدريبية في أداء الأذان يحضرها عشرات المؤذنين. ويتلقى المؤذنون، الذين يعملون عادة بأجر زهيد، دروسا في الموسيقى لتطوير أدائهم على رفع الأذان ليكون دعوة للفرح والهدوء النفسي.

ومن وسط معهد الموسيقى "الرشيدية" تتعالى أصوات عشرات المؤذنين موحدة، منادية للصلاة بعيون مغمضة وتركيز عال ثم يتابعون بعدها توجيهات الأساتذة الذين يحاولون تنسيق نبرات أصواتهم لتطوير أدائهم في إنشاد الأذان على الطريقة التونسية "الخاصة والسلمية".

يرتاد هؤلاء المؤذنون مرتين في الأسبوع وحتى منتصف نيسان/أبريل الحالي، "معهد الرشيدية" المتخصص في الموسيقى التراثية والذي يقصده عادة المنشدون وعازفو العود.

أذان جميل.. تشجيع على التقرب لله

ويقول مدير المعهد الهادي الموحلي إنها المرة الأولى منذ عشرات السنين، التي يتلقى فيها المؤذنون دروسا في الموسيقى تتعلق بتقنيات رفع الأذان في تونس. ويوضح الموحلي "سماع الأذان عند الساعة الرابعة صباحا بصوت جميل وبتقنية عندما يكون الشخص لا يزال في الفراش، يشجع على التقرب من الله".

ويكشف المؤذن عادل الحيدري المشارك في الدورة التدريبية معتمرا قبعة شبابية ومرتديا سترة جلدية "هناك أصوات ترفع الأذان لا نحبذ سماعها". ويأمل الحيدري الذي يعمل في منطقة شعبية في ضواحي العاصمة، أن يكون صوت رفع الأذان مصدر فرح للناس. ويتقن المتمرسون في الأذان عشر طرق مختلفة في رفع الكلمات المكونة لنداء الصلوات الخمس اليومية: "الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر". لكن يصعد عدد من المؤذنين المنتدبين من قبل وزارة الشؤون الدينية إلى المنارة لأداء الأذان بتدريب ضعيف في مقابل أجر زهيد. ويرفع الأذان في تونس في غالب الأوقات بأداء مباشر من دون اللجوء إلى التسجيلات. وفي بعض المناطق تتوارث هذه المهنة من الآباء إلى الأبناء.

ولا يتم التعامل بخفة مع مسألة الأذان في تونس إذ حُكم العام الماضي غيابيا بالسجن سنة واحدة على منسق موسيقي بريطاني قام ببث الأذان خلال سهرة صاخبة داخل ملهى ليلي في مدينة الحمامات السياحية.

"الله جميل يحب الجمال"

في غرفة تدريب يغمرها نور خافت في "معهد الرشيدية"، يصغي نحو ثلاثين متدربا من بينهم موظفون وطلاب وعاطلون عن العمل، بانتباه شديد إلى تعليمات المدربين. ويتناوبون الواحد تلو الآخر على أداء الأذان واضعين أياديهم على الأذن، بحثا عن الإلهام في أعماق أنفسهم ليخرجوا أصواتهم بأجمل طريقة ممكنة تحت أقواس وجدران المعهد المزخرفة بالأسود والأبيض وبقطع الخزف المطلية باللون الأخضر.

ويتدخل المدرب إلياس بنور ليوقفهم فيدعوهم تارة إلى تركيز الصوت أكثر وتارة أخرى لإبطاء النسق في مقاطع معينة. وينحدر هذا الأربعيني الذي يؤذن في مسجد بالمدينة العتيقة وسط العاصمة، من عائلة تحفظ القرآن "عن ظهر قلب"، على حد قوله.

واعتبر وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم أثناء حضوره حصة تدريب المؤذنين أن "الله جميل ويحب الجمال". ويرغب وزير الشؤون الدينية في المحافظة على خصوصية الأذان التونسي، كونه "خاصا وسلميا"، مشددا على أن "رفع الأذان في تونس يدعو للفرح، فهو دعوة للحياة لا للحزن".

ويؤكد وزير الشؤون الدينية "لدينا مدرسة تونسية متأصلة في إسلامها وفي هويتها الإسلامية الحقيقية والصحيحة" مضيفا "إن الدين هو الوطن (...) والإسلام لم يكن أبدا إسلام الإرهاب الذي يتحدثون عنه. وهذه مناسبة لنظهر الوجه الحقيقي للإسلام في العالم الإسلامي وفي تونس".

ويقول المشرف على الدورة، فتحي زغندة إن "الأنغام هي نفسها لكن طريقة الأداء مختلفة". ويضيف هذا الموسيقي والملحن "هناك أنغام أطول وأخرى نركز عليها أكثر في تونس خلافا لما هو موجود في الشرق الأوسط". وتكشف نبرة الأذان التونسي عن رهانات الهوية الإسلامية الوطنية.