تيريزا ماي تؤكد على وجوب "محاسبة" الأسد وداعميه اذا ثبت وقوع هجوم كيميائي في دوما
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاثنين بأن نظام الرئيس السوري بشار الأسد وداعميه وفي طليعتهم روسيا "يجب أن يحاسبوا" إذا ثبت وقوع هجوم كيميائي في دوما، آخر جيب لفصائل المعارضة السورية قرب دمشق.
وقالت ماي متحدثة خلال زيارة لكوبنهاغن إن "المملكة المتحدة تندد بشدة باستخدام الأسلحة الكيميائية في أي ظرف كان وعلينا أن نتحقق بشكل عاجل مما حصل فعلا السبت"، مضيفة أنه "في حال ثبتت مسؤوليتهم، فإن النظام (السوري) وداعميه وبينهم روسيا يجب أن يحاسبوا".