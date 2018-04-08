ولي العهد السعودي يبدأ جولة أوروبية بزيارة باريس

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:26 08/04/2018 حدث بتاريخ: 20:26 08/04/2018

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى باريس يوم الأحد في بداية جولة أوروبية بعد زيارة للولايات المتحدة استغرقت ثلاثة أسابيع سعى فيها لجذب الاستثمارات والدعم لموقف بلاده المناهض لإيران.

قالت وزارة الخارجية السعودية في تغريدة على تويتر إن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الذي تعاون عن قرب مع الأمير محمد عندما كان وزيرا للدفاع في الحكومة الفرنسية السابقة كان في استقبال ولي العهد في المطار.

وقال مسؤولون سعوديون إن الأمير محمد الذي يشغل كذلك منصب وزير الدفاع ويتولى إدارة ملف الاقتصاد وسياسات الطاقة في المملكة سيتوجه إلى أسبانيا في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

ومن المقرر أن يجتمع ولي العهد السعودي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء.

ويشمل جدول أعمال زيارته لباريس بحث الصراعات الدائرة في اليمن وسوريا والاتفاق النووي الإيراني. وسيحضر كذلك مناسبات ثقافية ومنتدى اقتصاديا.

ومن المتوقع الإعلان عن مشروع سياحي بين باريس والرياض لكن ليس من المتوقع إبرام أي صفقات كبيرة.

ويعتزم نشطاء تنظيم احتجاجات يوم الأحد.

ويتعرض ماكرون لضغوط متنامية في الداخل من مشرعين ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بشأن مبيعات أسلحة فرنسية لتحالف تقوده السعودية يقاتل الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.