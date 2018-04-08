الاتحاد الأوروبي يدعو للرد على "هجوم كيماوي آخر" في سوريا

الاتحاد الأوروبي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:22 08/04/2018 حدث بتاريخ: 19:22 08/04/2018

قال الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد إن هناك دلائل على أن القوات الحكومية السورية استخدمت أسلحة كيماوية ضد مدينة دوما المحاصرة التي تسيطر عليها قوات المعارضة، مطالبا برد دولي.

وأضاف الاتحاد في بيان "الدلائل تشير إلى هجوم كيماوي آخر شنه النظام... مسألة استمرار استخدام الأسلحة الكيماوية خاصة ضد المدنيين تبعث على قلق شديد. الاتحاد الأوروبي يدين بأشد العبارات استخدام الأسلحة الكيماوية آخر ويدعو إلى رد فوري من جانب المجتمع الدولي".

وطالب التكتل الأوروبي روسيا وإيران باستخدام نفوذهما لدى الرئيس السوري بشار الأسد لمنع وقوع مزيد من الهجمات.

وتنفي الحكومة السورية شن أي هجمات كيماوية في دوما.