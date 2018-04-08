الاتهامات بشن هجوم كيميائي في دوما "مؤامرة" ضد النظام السوري بنظر إيران

جانب من الدمار في مدينة دوما شرق العاصمة دمشق

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:52 08/04/2018 حدث بتاريخ: 18:56 08/04/2018

أعلنت إيران الأحد أن الاتهامات الموجهة إلى قوات النظام السوري باستخدام أسلحة كيميائية ضد مدينة دوما، آخر جيب للفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية قرب دمشق، هي "مؤامرة" جديدة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

ورأت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن "مثل هذه المزاعم والاتهامات الصادرة عن الأميركيين وبعض الدول الغربية، إنما هي مؤشر لمؤامرة جديدة ضد الحكومة والشعب السوريين، وذريعة للقيام بعمل عسكري سيزيد حتما من تعقيدات الوضع في هذا البلد وفي المنطقة".