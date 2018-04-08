الاتهامات بشن هجوم كيميائي في دوما "مؤامرة" ضد النظام السوري بنظر إيران
أعلنت إيران الأحد أن الاتهامات الموجهة إلى قوات النظام السوري باستخدام أسلحة كيميائية ضد مدينة دوما، آخر جيب للفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية قرب دمشق، هي "مؤامرة" جديدة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
ورأت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن "مثل هذه المزاعم والاتهامات الصادرة عن الأميركيين وبعض الدول الغربية، إنما هي مؤشر لمؤامرة جديدة ضد الحكومة والشعب السوريين، وذريعة للقيام بعمل عسكري سيزيد حتما من تعقيدات الوضع في هذا البلد وفي المنطقة".