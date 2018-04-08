وفاة رائدة الإذاعة المصرية والعربية آمال فهمي عن عمر ناهز 92 عاما

صورة أرشيفية لرائدة الإذاعة المصرية والعربية آمال فهمي

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:38 08/04/2018 حدث بتاريخ: 18:39 08/04/2018

توفيت رائدة الإذاعة المصرية والعربية آمال فهمي الأحد عن عمر ناهز 92 عاما. وكانت فهمى أول امرأة ترأس محطة إذاعية في مصر عام 1964، وتدرجت في المناصب حتى وصلت لدرجة وكيل وزارة الإعلام، واشتهرت ببرنامج "على الناصية" الذي لاقى نجاحا جماهيريا كبيرا واستمر عرضه لسنوات عدة.

غيب الموت اليوم الأحد الإذاعية المصرية الرائدة في العمل الإعلامي العربي آمال فهمي، عن عمر ناهز 92 عاما.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن الإذاعية الراحلة توفيت داخل أحد المستشفيات والذي نقلت إليه قبل عام تقريبا بسبب تراجع حالتها الصحية.

وأصدر مجلس الوزراء المصري بيانا نعى فيه الإذاعية الراحلة مثمنا ما قدمته خلال مسيرتها الطويلة من أعمال أثرت الإذاعة المصرية.

وأشاد رئيس الوزراء شريف إسماعيل "بما كانت تتمتع به من أسلوب فريد في عرض القضايا واستضافة العديد من الشخصيات على مدار فترة عمل برنامجها الشهير".

وولدت آمال فهمي في 1926 وتخرجت من كلية الآداب بجامعة القاهرة قبل أن تلتحق بالإذاعة المصرية عام 1951. قدمت الكثير من البرامج الإذاعية وكانت أول من قدم (فوازير رمضان) في الإذاعة إلا أن اسمها ظل مرتبطا في وجدان المستمعين ببرنامج (على الناصية) الذي كانت تقدمه على إذاعة البرنامج العام وطافت به أنحاء مصر.

وكانت أول امرأة ترأس إذاعة في مصر وهي (الشرق الأوسط) عام 1964 ثم تدرجت في المناصب حتى وصلت درجة وكيل وزارة الإعلام.