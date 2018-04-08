دمشق تعلن التوصل الى اتفاق لإجلاء فصيل جيش الاسلام من دوما

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كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:01 08/04/2018 حدث بتاريخ: 16:05 08/04/2018

أعلن مصدر سوري رسمي الأحد التوصل الى اتفاق لإجلاء مقاتلي جيش الإسلام من مدينة دوما، آخر جيب تسيطر عليه الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية قرب دمشق، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا).

وينص الاتفاق بحسب المصدر الرسمي على "خروج كامل إرهابيي ما يسمى جيش الإسلام إلى جرابلس (شمال) خلال 48 ساعة"، كما يقضي بإفراج الفصيل المعارض عن معتقلين لديه.

وسرعان ما افادت سانا عن "دخول عشرات الحافلات إلى مدينة دوما" تمهيداً لبدء عملية الإجلاء.

وسمع مراسل فرانس برس في مدينة دمشق اصوات اطلاق نار احتفالاً بعد الإعلان الذي يصدر بعد تعثر اتفاق سابق واستئناف الجيش السوري خلال اليومين الماضيين هجومه ضد دوما.

كما ياتي الاعن عن الاتفاق غداة اتهام مسعفين ومعارضين القوات الحكومية بشن هجوم بـ"الغازات السامة" الأمر الذي نفته دمشق.

وكان المصدر الرسمي أفاد في وقت سابق عن مفاوضات "حصراً" مع الحكومة السورية "بعدما استجدى إرهابيو جيش الإسلام طوال ليل أمس وقف العمليات العسكرية".

واثرَ عملية عسكرية جوية وبرية وعمليتي إجلاء لمقاتلين معارضين، تمكن الجيش السوري من السيطرة على 95 في المئة من الغوطة الشرقية لتبقى دوما وحدها تحت سيطرة فصيل جيش الإسلام الذي دخل في مفاوضات معقدة مع روسيا.

وأعلنت روسيا من جانب واحد عن اتفاق لإجلاء مقاتلي جيش الإسلام تم بموجبه بداية الأسبوع الماضي إخراج نحو ثلاثة ألاف مقاتل ومدني إلى شمال البلاد، قبل أن يتعثر مع محاولة الطرفين فرض المزيد من الشروط ووسط انقسام في صفوف الفصيل المعارض.

واستأنفت القوات الحكومية الجمعة والسبت حملتها العسكرية ضد مدينة دوما للضغط على فصيل جيش الاسلام.

ومن شأن خروج جيش الاسلام من دوما أن يتيح للجيش السوري استعادة كامل الغوطة الشرقية، التي بقيت لسنوات المعقل الأبرز للفصائل المعارضة قرب دمشق.