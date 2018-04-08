وزير الدفاع الاسرائيلي يعتبر أن "لا أبرياء" في غزة

وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:03 08/04/2018 حدث بتاريخ: 14:04 08/04/2018

اعتبر وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الأحد أن "لا أبرياء" في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس بعدما أسفرت عشرة أيام من التظاهرات والصدامات عن مقتل 30 فلسطينيا.

وقال ليبرمان لإذاعة اسرائيل "لا وجود لأبرياء في قطاع غزة".

وقال إن "الجميع مرتبطون بحماس ويحصلون على رواتب منها. وجميع الناشطين الذين يحاولون تحدينا وخرق الحدود هم ناشطون من الجناح العسكري لحماس".

وواجهت اسرائيل انتقادات جراء استخدامها الرصاص الحي بعد عشرة أيام من الاحتجاجات والاشتباكات عند الحدود مع القطاع حيث قتلت قواتها 30 فلسطينيا، وفق وزارة الصحة في غزة.

وازدادت وتيرة العنف مجددا الجمعة فاندلعت مواجهات لدى تظاهر الآلاف عند الحدود حيث قتل تسعة فلسطينيين بينهم صحافي.

وفي 30 آذار/مارس، قتلت القوات الاسرائيلية 19 فلسطينيا خلال صدامات مشابهة.

ولم تتحدث أي تقارير عن سقوط ضحايا من الجانب الاسرائيلي.

وتصر اسرائيل على أنها لم تطلق النيران إلا عند الضرورة لمنع إلحاق ضرر بالسياج الحدودي والتسلل ومحاولات شن هجمات.

وتتهم اسرائيل حركة حماس التي خاضت ثلاثة حروب ضدها منذ العام 2008 بمحاولة استخدام التظاهرات كغطاء للقيام بأعمال عنف.

لكن المجموعات الحقوقية انتقدت سلوك القوات الاسرائيلية بشدة في حين قال الفلسطينيون إن المتظاهرين تعرضوا لاطلاق نار في وقت لم يكونوا يشكلون تهديدا للجنود.

ودعا الاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريش الى فتح تحقيق مستقل وهو ما رفضته اسرائيل.

والسبت، أثار الاتحاد الأوروبي شكوكا حيال ان كان الجنود الاسرائيليون "استخدموا القوة بشكل متناسب".