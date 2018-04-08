وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:07 08/04/2018 حدث بتاريخ: 13:11 08/04/2018

قالت مؤسستان تتابعان شؤون المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية اليوم الأحد إن جريحا فلسطينيا توفي اليوم في مستشفى إسرائيلي بعد أسبوع من إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي عند حاجز عسكري قرب مدينة طولكرم.

وقال نادي الأسير الفلسطيني "المعتقل الجريح محمد صبحي عنبر (46عاما) استشهد صباح اليوم في مستشفى مئير الإسرائيلي".

وأضاف النادي أن "الشهيد عنبر أصيب في تاريخ الثاني من نيسان (أبريل) الجاري برصاص قوات الاحتلال أمام حاجز جبارة العسكري قرب محافظة طولكرم قبل أن ينقل لاحقا إلى مستشفى مئير".

وحمّلت هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير" سلطات الاحتلال المسؤولية عن استشهاد الجريح عنبر مؤكدة أن ما جرى بحقه جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم ينفذها الاحتلال وأجهزته بحق الفلسطينيين".

ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية حول ملابسات وفاة الجريح الفلسطيني.