روسيا تنفي استخدام النظام السوري اسلحة كيميائية في دوما

جانب من الدمار في مدينة دوما شرق العاصمة دمشق

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:04 08/04/2018 حدث بتاريخ: 12:12 08/04/2018

رفضت موسكو الأحد الاتهامات الموجهة للنظام السوري باستخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما الخاضعة لسيطرة المعارضة قرب دمشق، بعدما حملت الولايات المتحدة روسيا المسؤولية عن أي هجوم من هذا النوع.

وقال رئيس "المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا" الجنرال يوري يفتوشينكو في تصريحات نقلتها عنه وكالات انباء محلية "ننفي بشدة هذه المعلومات (...) نحن مستعدون فور تحرير دوما من المسلحين لإرسال خبراء روس في مجال الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي لجمع المعلومات التي ستؤكد أن هذه الادعاءات مفبركة".