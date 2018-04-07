حملة لمقاطعة البضائع التركية في تونس

سوق في تونس

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:42 07/04/2018 حدث بتاريخ: 16:12 07/04/2018

دعا عدد من الناشطين بالمواقع الاجتماعية دعوا إلى مقاطعة البضائع التركية التي غزت الأسواق التونسية، على حد قولهم.

وجاءت هذه الدعوة إثر عرض ماء معدني تركي في المساحات التجارية الكبرى بتونس، وهو ما يعتبره الناشطون أنه يقلص حظوظ المنتوجات المحلية، وفقا لموقع "كابيتاليس".

من جهتها، أعلنت الفنانة التونسية ليلي طوبال، مساء الجمعة، مقاطعتها لكل "البضائع التركية حتى وإن كانت عبارة عن قنينة ماء".

وكان وزير الاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، قد قال في تعليقه على هذه المقاطعة "لا داعي لاستيراد مياه معدنية".

ورفض المتحدث خلال حوار له مع إذاعة شمس" الإجابة عن سؤال عن أسباب استيراد المياه المعدنية من تركيا، وذكر "لست مسؤولا في وزارة التجارة".