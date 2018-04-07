غارات جوية جديدة على دوما بعد ليلة دامية

حافلات تحمل عائلات مقاتلي جيش الإسلام من دوما تصل إلى نقطة تفتيش تسيطر عليها فصائل من المعارضة المدعومة من أنقرة

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:22 07/04/2018 حدث بتاريخ: 13:23 07/04/2018

تعرضت دوما الخاضعة لسيطرة المعارضة إلى غارات جوية جديدة السبت، بحسب ما أفاد عمال إغاثة والمرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد ليلة من القصف العنيف على المدينة الواقعة قرب دمشق.

وقال فراس الدومي من الدفاع المدني في دوما "لم يتوقف القصف حتى الآن. هناك ثلاث طائرات حربية وطائرتين مروحيتين" تحلق فوق المدينة.

ودوما هي آخر جيب لمقاتلي المعارضة في الغوطة الشرقية التي كانت في الماضي معقل المعارضة قرب دمشق.

واستعادت قوات النظام السوري مدعومة من روسيا خلال الأسابيع الماضية السيطرة على كامل الغوطة الشرقية، باستثناء جيب دوما الذي يسيطر عليه فصيل جيش الاسلام. وتمّ ذلك بعد هجوم عنيف تلى خمس سنوات من حصار خانق، وقتل خلاله أكثر من 1600 مدني.

وفي محاولة واضحة للضغط على جيش الإسلام للانسحاب من دوما، استأنفت القوات الحكومية السورية الجمعة قصف المدينة بعد هدوء استمر لأكثر من أسبوع.

وأسفرت الغارات والقصف الجمعة عن مقتل اربعين مدنيا بينهم ثمانية أطفال، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد أن الطائرات الحربية تنفذ غارات في انحاء دوما السبت في حين استهدفت مدفعية النظام حقولا زراعية مجاورة.

وبالتوازي، أطلقت قوات النظام عملية برية في البساتين المحيطة بالمدينة.

وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن "النظام يحاول تضييق الخناق (على دوما) من الجهة الشرقية والجنوبية والغربية".

ويأتي الهجوم الأخير بعدما فشلت المفاوضات على ما يبدو بين جيش الإسلام وروسيا بشأن انسحاب المعارضة من دوما.

وفي هذا السياق، اتهم القيادي في جيش الإسلام محمد علوش الجمعة أنصار الحكومة السورية الدوليين بإعاقة المحادثات. وقال "كانت المفاوضات تسير بمنحى إيجابي لكن على ما يبدو أن الصراعات الدولية" بين حلفاء النظام تسببت بإفشالها.

وأضاف في تغريدة عبر موقع تويتر انه "لم تتقاطع مصالحهم إلا على دماء المدنيين".