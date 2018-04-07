واشنطن تعارض تبني بيان في مجلس الأمن حول المواجهات في غزة

محتجون فلسطينيون في غزة بالقرب من السياج الحدودي مع اسرائيل في اطار تظاهرات "مسيرة العودة" في 6 ابريل 2018

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:38 07/04/2018 حدث بتاريخ: 12:39 07/04/2018

طلبت الكويت العضو غير الدائم في مجلس الأمن الجمعة ان يتبنى بيانا يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل في المواجهات بين اسرائيل والفلسطينيين، لكن دبلوماسيين قالوا إن الولايات المتحدة منعت هذه الخطوة كما فعلت قبل أسبوع.

وقال سفير الكويت لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي بعد ظهر الجمعة لصحافيين إن "هذا موضوع يجب أن يهتم به مجلس الأمن". وأوضح أنه طلب من المجلس أن يتبنى بيانا على غرار بيان آخر قدمته الكويت قبل أسبوع وعرقلت الولايات المتحدة اقراره.

وقال أحد دبلوماسيي الدول الأعضاء في مجلس الأمن طلب عدم ذكر اسمه، إن الولايات المتحدة أبدت مجددا الجمعة اعتراضها على دعوة مجلس الأمن إلى تبني نص البيان.

وذكر دبلوماسي آخر طلب عدم الكشف عن اسمه ايضا ان 12 من الدول ال15 الاعضاء في المجلس "ايدت" اقتراح الكويت تبني بيانا. لكنه لم يذكر الدولتين اللتين انحازتا الى موقف الولايات المتحدة لرفض البيان.

واضاف ان "الكويت تفكر في الخطوات التالية" لكن "ليس هناك اجتماع مقرر لمجلس الامن الدولي حاليا".

وكان السفير الفلسطيني لدى المنظمة الدولية رياض منصور صرح أنه في حال لم تفعل أعلى هيئة في الأمم المتحدة شيئا فإنّ "ذلك سيشجع إسرائيل" في عملياتها ضد الفلسطينيين الذين يحتفظون بحقهم في دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة (193 بلدا) إلى الانعقاد من أجل الحصول على "تفويض" يهدف الى فتح تحقيق دولي.

وقُتل سبعة متظاهرين فلسطينيين برصاص القوات الاسرائيلية خلال صدامات اندلعت الجمعة عندما تظاهر آلاف الفلسطينيين قرب الحدود بين اسرائيل وقطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة في غزة أنه تم نقل 442 جريحا إلى المستشفيات بينهم 25 جروحهم "خطرة" مشيرة إلى أن بين القتلى فتى يبلغ من العمر 16 عاما.

وبدأ الفلسطينيون في 30 نيسان/ابريل حركة احتجاجية أطلق عليها "مسيرة العودة" بالتزامن مع ذكرى "يوم الأرض"، وستختتم بذكرى النكبة في 15 ايار/مايو، للمطالبة بتفعيل "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الاسرائيلي عن قطاع غزة.