وزارة: وفاة صحفي فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها الجمعة على حدود غزة

فلسطينيون يحملون مصابا خلال اشتباكات مع قوات اسرائيلية على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل يوم الجمعة

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:21 07/04/2018 حدث بتاريخ: 12:21 07/04/2018

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن صحفيا فلسطينيا توفي يوم السبت متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة ليرتفع بذلك عدد قتلى يوم الجمعة إلى عشرة.

وأضافت الوزارة في بيان لها ”إجمالي أحداث الجمعة الثانية لمسيرة العودة 10 شهداء و1354 إصابة منها 491 بالرصاص الحي والمتفجر، ولا زال 33 جريحا منها بحالة خطيرة“.

ونعت نقابة الصحفيين ”الزميل المصور الصحفي الشهيد ياسر مرتجى (31 عاما) الذي يعمل لدى وكالة عين ميديا في غزة“.

واعتبرت النقابة في بيان لها ”أن استشهاد مرتجى وإصابة سبعة صحفيين آخرين، بمثابة إصرار من جيش الاحتلال على الاستمرار في ارتكاب الجرائم المتعمدة بحق الصحفيين الفلسطينيين مغطاة بقرارات من المستوى السياسي في كيان الاحتلال الذي يبرر ويشجع على قتل الصحفيين واستهدافهم بشتى الوسائل“.

ودعت النقابة إلى أوسع مشاركة في تشييع جثمان الصحفي في غزة، كما دعت ”كافة الصحفيين وأبناء شعبنا إلى المشاركة في وقفة الإجلال والوفاء للشهيد على ميدان المنارة وسط رام الله اليوم السبت الساعة الثانية عشرة ظهرا“.