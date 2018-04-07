البيت الأبيض: ترامب يلتقي ولي عهد الإمارات قريبا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب مصافحا ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الحادي والعشرين من مايو 2017

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:04 07/04/2018 حدث بتاريخ: 12:04 07/04/2018

أعلن البيت الأبيض الجمعة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيستقبل قريبا ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، غير أنه لم يُحدد تاريخا لهذا اللقاء.

وقال البيت الأبيض في بيان "يتطلع الرئيس وولي العهد إلى الاجتماع في البيت الأبيض لمواصلة النقاش حول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة".

وأشار البيان إلى أن ترامب تحادث هاتفيا مع بن زايد "لمناقشة التطورات الإقليمية وفرص تعزيز التعاون في عدد من القضايا الأمنية والاقتصادية".

وأضاف "اتفق الزعيمان على أن كل دول مجلس التعاون الخليجي يمكنها ويجب أن تفعل المزيد لزيادة التنسيق مع بعضها ومع الولايات المتحدة، لضمان السلام والازدهار لشعوب المنطقة".

وأشار البيان إلى أن الرجُلين "اتفقا على أهمية وجود مجلس تعاون خليجي موحد".

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان البيت الأبيض أن ترامب سيستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في العاشر من نيسان/أبريل على أمل إيجاد حل للأزمة الدبلوماسية التي تعصف بالخليج.

في أيار/مايو المنصرم أثناء خطاب في الرياض دعا الرئيس الأميركي الدول الإسلامية إلى التحرك بحزم للتصدي للتطرف الديني والنفوذ الإيراني في المنطقة.

ومطلع حزيران/يونيو استندت السعودية والدول العربية الحليفة إلى هذا الخطاب لقطع علاقاتها بقطر وفرض حظر اقتصادي على هذا البلد المتهم بدعم "الإرهاب" والتقرب من طهران.

ومذاك، خفف ترامب لهجته واقترح وساطة أميركية لإنهاء أزمة الخليج لكن بدون جدوى.