الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لكبح قوات الأمن على الحدود مع غزة

احتجاجات شارك فيها عشرات الاف الفلسطينيين على طول الحدود بين قطاع غزة واسرائيل

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:15 06/04/2018 حدث بتاريخ: 20:15 06/04/2018

حث مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إسرائيل اليوم الجمعة (6 أبريل نيسان) على ضمان عدم استخدام قوات الأمن القوة المفرطة مع المحتجين الفلسطينيين عند الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقالت المتحدثة باسم المكتب إليزابيث ثروسل في إفادة صحفية إنه ينبغي عدم استخدام الأسلحة النارية إلا كملاذ أخير وإن اللجوء غير المبرر لاستخدامها قد يصل لمستوى قتل المدنيين عمدا وانتهاك معاهدة جنيف الرابعة.

وأوضحت "نذكر إسرائيل بالتزاماتها بضمان عدم استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين وفي سياق الاحتلال العسكري، كما هو الحال في غزة، فإن اللجوء إلى الأسلحة النارية بشكل غير مبرر وغير قانوني من قبل (جهات) إنفاذ القانون مما ينتج عنه سقوط قتلى قد يرقى لأن يكون قتلا عمدا وهو خرق خطير لاتفاقية جنيف الرابعة".