المرصد السوري: اربعة قتلى مدننين في غارات لقوات النظام السوري على دوما

جانب من الدمار في مدينة دوما شرق العاصمة دمشق

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:21 06/04/2018 حدث بتاريخ: 18:22 06/04/2018

قتل ما لا يقل عن أربعة مدنيين وأصيب 25 بجروح الجمعة في غارات لطيران النظام السوري على مدينة دوما، آخر جيب للمعارضة قرب دمشق، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن " 12 غارة استهدفت عدة مواقع في مدينة دوما وأسفرت عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة 25 آخرين بجروح".

من جانبها افادت وكالة سانا الرسمية أن الطيران السوري شن غارات ردا على "قصف بالقذائف" على "ممر الوافدين وضاحية الأسد السكنية" في حرستا، مشيرة إلى وقوع إصابات بين المدنيين.

ووقعت الغارات غداة تعليق عمليات إخراج المقاتلين من دوما بسبب انقسامات داخلية في صفوف "جيش الإسلام" البالغ عديده نحو عشرة آلاف مقاتل يسيطرون على دوما، إذ يرفض جناحه المتشدد اتفاق الإجلاء.

ودخلت نحو عشرين حافلة استأجرها النظام إلى دوما، لكنها عادت أدراجها وتوقفت مع حافلات أخرى عند أطراف المدينة، وفقا لمراسل لوكالة فرانس برس.

ولم يدل "جيش الإسلام" بأي تعليق علنا على موضوع الاتفاق الذي أعلنه الاعلام الرسمي السوري.

وقد خرج حوالى أربعة آلاف من مقاتليه وأفراد عائلاتهم منذ الاثنين إلى شمال سوريا غير أن الفصيل يلزم الصمت حول عمليات الإجلاء.

وقال عبد الرحمن "تمّ تعليق الإتفاق القديم، وهناك مباحثات بين الروس وجيش الإسلام من أجل التوصل إلى تسوية جديدة".