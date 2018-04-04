السجن لسبعة سوريين في صربيا بتهم تتعلق بـ"الارهاب"

مقاتلون داعش في ادلب 5 يوليو 2015

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:36 04/04/2018 حدث بتاريخ: 18:36 04/04/2018

قضت محكمة في بلغراد الاربعاء بسجن سبعة سوريين حتى 11 عاما لانضمامهم الى جماعات جهادية وتجنيد مقاتلين للمشاركة في الحرب في سوريا، وذلك في اول محاكمة من نوعها في صربيا.

وأعلنت المحكمة الخاصة للجريمة المنظمة ان المتهمين "مذنبون بتهم تتعلق بالارهاب اضافة الى تمويل الارهاب وتجنيد وتدريب المقاتلين" للذهاب الى سوريا.

والسوريون السبعة متهمون بجمع الأموال في منطقة البلقان وأوروبا الغربية لتمويل وتجنيد وتدريب عدد من الصرب لصالح تنظيم الدولة الاسلامية وجبهة النصرة في سوريا.

ونفى أربعة من المتهمين التهم الموجهة اليهم فيما جرت محاكمة الثلاثة الباقين غيابيا، وبحسب اعلام محلي يعتقد انهم قتلوا في سوريا.

وتلقى المتهمون احكاما تراوح بين 7 و11 عاما، الا ان فريق الدفاع عنهم قال انه سيتم استئناف الاحكام. وتشير تقديرات الى ان حوالى 10 آلاف شخص من غرب البلقان قاتلوا في سوريا والعراق منذ 2012.

وتظهر الأرقام الرسمية انخفاضا شديدا في عدد المغادرين عام 2016 بعد حملة للحكومة الصربية على اشخاص يشتبه بانهم من الجهاديين.