ترامب يؤكد: أريد القوات الأميركية خارج سوريا

ترامب أكد رغبته في إخراج قوات بلاده من سوريا

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 23:14 03/04/2018 حدث بتاريخ: 23:14 03/04/2018

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه يريد سحب القوات الأميركية من سوريا لكنه أشار إلى عدم اتخاذ قرار بعد.

وقال ترامب "أريد أن أعيد قواتنا إلى ديارهم. أريد أن أبدأ بإعادة بناء أمتنا" بعد أن أوضح أن القوات الأميركية ستغادر حالما تتم هزيمة داعش.

وأضاف "مهمتنا الأساسية في ما يتعلق بهذا هي التخلص من داعش. لقد أنجزنا هذه المهمة تقريبا. سنتخذ قرارا في وقت سريع جدا".

وكان ترامب صرح يوم الخميس الماضي بأن الولايات المتحدة سوف تخرج من سوريا قريبا، وتتركها "لمن يهتم بشأنها" حسب وصفه، مضيفا أن واشنطن أنفقت تريليونات الدولارات في الشرق الأوسط.

في هذه الأثناء، قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية إن الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة ضد داعش في سوريا لم تنته بعد وأضاف "سنكمل تلك المهمة".

وقال بريت مكجورك، المبعوث الأميركي الخاص للتحالف العالمي ضد داعش لمنتدى في واشنطن "نحن في سوريا لقتال داعش. تلك مهمتنا، ومهمتنا لم تنته وسنكمل تلك المهمة".