ليبرمان يكرر تحذيراته لفلسطينيي قطاع غزة

وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:23 03/04/2018 حدث بتاريخ: 18:24 03/04/2018

حذر وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان مجددا الثلاثاء فلسطينيي قطاع غزة مؤكدا ان اقترابهم من الحدود مع اسرائيل "سيعرض حياتهم للخطر"، وفق بيان لمكتبه.

ووجه ليبرمان هذا التحذير خلال جولة في بلدات جنوب اسرائيل قرب قطاع غزة بعد اربعة ايام من مواجهات في المنطقة الحدودية اسفرت عن مقتل 18 فلسطينيا واصابة المئات بالرصاص.

وقال ليبرمان "جميع من يقتربون من السياج (الحدودي) يعرضون حياتهم للخطر"، محذرا فلسطينيي القطاع من "استمرار الاستفزازات".

وكرر ايضا ان "معظم من قتلوا هم ارهابيون نعرفهم جيدا وناشطون في الجناح العسكري لحماس والجهاد الاسلامي. لم يكونوا مواطنين ابرياء حضروا للمشاركة في تظاهرة سلمية".

والثلاثاء، قتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة، بحسب وزارة الصحة في غزة، في مواجهة جديدة تندرج في اطار سلسلة اعمال العنف المستمرة منذ ايام.

وبذلك، يصل عدد القتلى الفلسطينيين الى 18 منذ مسيرة العودة الجمعة والتي تخللتها مواجهات عنيفة جرح فيها ايضا اكثر من 1500 فلسطيني بينهم اكثر من 800 بالرصاص الحي الاسرائيلي، بحسب وزارة الصحة.

وتوافد عشرات آلاف الفلسطينيين الجمعة الى المنطقة الحدودية في إطار حركة الاحتجاج التي من المقرر ان تستمر ستة اسابيع للمطالبة بتفعيل حق العودة للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الاسرائيلي عن القطاع.

وطرحت منظمات حقوقية أسئلة حول استخدام الجيش الإسرائيلي الجمعة الرصاص الحي، فيما اتهم الفلسطينيون الجنود الاسرائيليين باطلاق النار على متظاهرين مدنيين لا يشكلون خطرا داهما.