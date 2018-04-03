الجامعة العربية تطالب بلجنة تحقيق دولية في صدامات غزة الدامية في يوم الأرض

الجيش الاسرائيلي يقوم بالقاء قنابل مسيلة للغاز على متظاهرين فلسطينيين في غزة

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 15:54 03/04/2018 حدث بتاريخ: 16:05 03/04/2018

طالبت الجامعة العربية الثلاثاء مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في مواجهات الجمعة الماضية التي ادت الى مقتل 17 فلسطينيا وإصابة نحو 1500 بجروح في قطاع غزة.

واكد مجلس الجامعة العربية، بعد اجتماع عاجل عقده الثلاثاء على مستوى السفراء، "دعم الطلب الذي تقدمت به دولة فلسطين إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ومطالبتها بفتح تحقيق عاجل في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق المدنيين الفلسطينيين العزل يوم 30 مارس 2018".

كما طلب مجلس الجامعة العربية من "مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والسكرتير العام للأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث يوم 30 (آذار/)مارس 2018 والعمل على تمكين هذه اللجنة من فتح تحقيق ميداني ذي مصداقية ومحدد بإطار زمني وضمان إنفاذ آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجريمة".

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية اكد الاثنين في اتصال مع امين عام الجامعة العربية احمد ابو الغيط ضرورة مقاضاة اسرائيل على "جرائمها".

واورد مكتب هنية في بيان انه اكد خلال الاتصال "أهمية التوجه الى محكمة الجنايات الدولية لمقاضاة الاحتلال وقادته وكذلك ضرورة التوجه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الجريمة الإسرائيلية وتشكيل لجنة تحقيق دولية".

وتوافد عشرات آلاف الفلسطينيين الجمعة الى المنطقة الحدودية في إطار حركة الاحتجاج التي من المقرر ان تستمر ستة اسابيع للمطالبة بتفعيل حق العودة للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الاسرائيلي عن القطاع.

شهدت المنطقة الحدودية صدامات مع القوات الاسرائيلية ادت الى مقتل 17 فلسطينيا وغصابة نحو 1500 بجروح منذ الجمعة، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية.

وتفرض إسرائيل منذ أكثر من عقد حصارا محكما جوا وبحرا وبرا على القطاع الفقير والضيق والذي يسكنه نحو مليوني فلسطيني.

كما تغلق السلطات المصرية معبر رفح، الذي صار المنفذ الوحيد غير الاسرائيلي لاهالي القطاع، منذ سنوات وتفتحه على فترات متباعدة للحالات الانسانية.