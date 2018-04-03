السيسي يؤكد موقف مصر الداعم لوحدة العراق

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:58 03/04/2018 حدث بتاريخ: 14:59 03/04/2018

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء موقف مصر الداعم لوحدة العراق، ومساندتها لجهود استعادة الأمن والاستقرار على كامل أراضيه.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي اليوم سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي، ووفداً من أعضاء مجلس النواب العراقي ، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي اليوم .

وقال المتحدث ، في بيان صحفي اليوم ، إن الرئيس المصري شدد على انفتاح مصر للتعاون مع العراق في جميع المجالات الثنائية، فضلاً عن استمرار التشاور والتنسيق الثنائي بهدف تعزيز التكاتف والتضامن بين الدول العربية في ظل الأزمات الإقليمية التي تواجه الأمة في الوقت الراهن، والتي تفرض أهمية ترسيخ وحدة الصف ونزع فتيل الطائفية والمذهبية، وذلك في إطار المحددات والمبادئ الثابتة لسياسة مصر القائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول والالتزام بقيم الأمانة وعدم التآمر.

وأضاف المتحدث أن الجبوري وجه التهنئة للرئيس المصري بمناسبة إعلان فوزه بفترة رئاسية ثانية، ، مشيداً بما حققته مصر مؤخراً من نجاحات كبيرة في مواجهة الإرهاب والانتصار عليه.

كما أعرب الجبوري عن شكر وتقدير الشعب العراقي لمواقف مصر قيادة وشعباً الداعمة لبلاده، مؤكداً ما تمثله مصر باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي، واهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها المتميزة مع مصر في المجالات المختلفة.