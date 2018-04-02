الامارات تتقدم بشكوى رسمية ضد قطر في المنظمة الدولية للطيران المدني

مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الاماراتي سيف السويدي

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:11 02/04/2018 حدث بتاريخ: 18:11 02/04/2018

تقدمت الامارات الاثنين بشكوى رسمية ضد قطر في المنظمة الدولية للطيران المدني، تتعلق باعتراض مقاتلات قطرية لطائرات مدنية اماراتية، بحسب ما اوردت وكالة انباء الامارات.

واكد مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الاماراتي سيف السويدي ان التعرض للطائرات الاماراتية "يشكل خرقاً متعمداً من قبل قطر للمواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني، وتهديداً لسلامة الطيران المدني، وهو ما لا تسمح به دولة الإمارات".

وبحسب السويدي فأن هذا التصرف كان "غير مبرر وغير صحيح ويهدد سلامة الركاب وطاقم الطائرتين".

وكانت الامارات اعلنت الاسبوع الماضي أن طائرتين مقاتلتين قطريتين "اقتربتا بصورة خطيرة" من طائرة ركاب تجارية واخرى مروحية مدنية.

والعلاقات بين دولة الامارات والبحرين والسعودية ومصر من جهة، وقطر من جهة ثانية، مقطوعة منذ الخامس من حزيران/يونيو الماضي بعدما اتهمت الدول الاربع الدوحة بدعم الارهاب وهو ما نفته الامارة الغنية مرارا.

وكانت الدول الاربع اتخذت لدى قطع علاقاتها مع قطر اجراءات عقابية بحقها في محاولة لتضييق الخناق عليها تجاريا واقتصاديا، بينها منع الطائرات القطرية من عبور اجوائها.

وانخرطت الامارات وقطر في سجال بشأن انتهاكات للمجال الجوي خلال الاشهر الأخيرة. وسبق ان اتهمت الامارات مقاتلات قطرية بالاقتراب من طائرات مدنية في اجواء البحرين في واقعتين.

وتؤشر الاتهامات المتبادلة حول سلامة الطيران وخرق الاجواء الى تصعيد جديد في الازمة.