السيسي يفوز بولاية ثانية رئيسا لمصر بنسبة 97% من الأصوات الصحيحة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:59 02/04/2018 حدث بتاريخ: 17:31 02/04/2018

فاز عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية في مصر بنسبة 97% من الاصوات الصحيحة في رابع انتخابات رئاسة تعددية في تاريخ البلاد، بحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الاثنين.

وفي مؤتمر صحافي بالقاهرة، قال لاشين ابراهيم رئيس الهيئة أن عدد من أدلوا بأصواتهم خلال الانتخابات داخل وخارج البلاد بلغ 24 مليونا و254 الفا و152 ناخبا بنسبة مشاركة 41%، لافتا الى ان نسبة الأصوات الصحيحة منها بلغت 92,7%.

وبلغ عدد الأصوات التي حصل عليها السيسي 21 مليونا و835 الفا و387 صوتا، بحسب ما قال ابراهيم.

في المقابل، بلغت الاصوات غير المعترف بها مليونا و762 الف صوت نسبتها 7,27% من جملة الأصوات، فيما حصد خصم السيسي الوحيد موسى مصطفى موسى نسبة 2,92 في المئة من الأصوات الصحيحة.

وبلغت قاعدة الناخبين المسجلين في مصر 59 مليون ناخب موزعين على 13 الفا و687 لجنة اقتراع على مستوى الجمهورية، بحسب بيانات الهيئة.

وفي الانتخابات التي أجريت خارج البلاد في 16 و17 و18 اذار/مارس وايام 26 و27 و28 من الشهر الماضي داخل البلاد، واجه السيسي (63 عاما) الذي انتخب لولاية اولى في العام 2014 بأغلبية 96,9% من أصوات المقترعين، موسى (65 عاما) وهو سياسي غير معروف جماهيريا يترأس حزب الغد الصغير منذ العام 2011 وعُرف عنه دعمه للرئيس المصري.

وفي الانتخابات الاخيرة عام 2014، بلغت نسبة المشاركة 37% بعد يومين من الاقتراع ثم ارتفعت الى 47,5% اثر تمديد الاقتراع ليوم ثالث.