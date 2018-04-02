ارتفاع حصيلة القتلى في صدامات غزة الجمعة الى 17 فلسطينيا
اعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة الاثنين ان شابا فلسطينيا توفي صباح الاثنين متاثرا بجروح اصيب بها برصاص الجيش الاسرائيلي خلال الصدامات الجمعة في خان يونس بجنوب القطاع في جنوب القطاع.
وقال اشرف القدرة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان "الشاب فارس الرقب (29 عاما) استشهد صباح اليوم (الاثنين) متاثرًا بجروح اصيب بها الجمعة بعيار ناري في البطن شرق خان يونس". وبذلك يرتفع الى 17 عدد القتلى الفلسطينيين في هذه المواجهات التي سقط فيها اكثر من 1400 جريح ايضا.