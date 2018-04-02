ارتفاع حصيلة القتلى في صدامات غزة الجمعة الى 17 فلسطينيا

الجيش الاسرائيلي يقوم بالقاء قنابل مسيلة للغاز على متظاهرين فلسطينيين في غزة

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:18 02/04/2018 حدث بتاريخ: 11:26 02/04/2018

اعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة الاثنين ان شابا فلسطينيا توفي صباح الاثنين متاثرا بجروح اصيب بها برصاص الجيش الاسرائيلي خلال الصدامات الجمعة في خان يونس بجنوب القطاع في جنوب القطاع.

وقال اشرف القدرة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان "الشاب فارس الرقب (29 عاما) استشهد صباح اليوم (الاثنين) متاثرًا بجروح اصيب بها الجمعة بعيار ناري في البطن شرق خان يونس". وبذلك يرتفع الى 17 عدد القتلى الفلسطينيين في هذه المواجهات التي سقط فيها اكثر من 1400 جريح ايضا.