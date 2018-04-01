البحرين تكتشف أكبر حقل نفط لها في عقود

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كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:27 01/04/2018 حدث بتاريخ: 18:27 01/04/2018

قالت البحرين اليوم الأحد إنها اكتشفت أكبر حقل نفطي لها في عقود وذلك قبالة الساحل الغربي للجزيرة.

وأفادت وكالة أنباء البحرين أن من المتوقع أن يحوي مكمن النفط الصخري الخفيف والغاز الجديد أضعاف كمية النفط المنتجة لحقل الخام البحريني الوحيد القائم حاليا إضافة إلى كميات كبيرة من الغاز.

ووصفت الوكالة الرسمية الكشف النفطي بأنه الأكبر للبحرين منذ 1932. لكنها لم تذكر تفاصيل عن الاحتياطيات النفطية المكتشفة.

تعتمد البحرين على حقل أبو سعفة في معظم نفطها وتتقاسم الحقل مع السعودية.