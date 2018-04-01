التلفزيون السوري: معلومات عن اتفاق بشأن استسلام المعارضة في دوما

جانب من الدمار في مدينة دوما شرق العاصمة دمشق

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:05 01/04/2018 حدث بتاريخ: 14:28 01/04/2018

ذكرت وسائل إعلام حكومية اليوم الأحد أن جيش الإسلام الذي يسيطر على آخر معقل للمعارضة في الغوطة الشرقية توصل فيما يبدو لاتفاق يسمح لمقاتليه بالمغادرة إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال سوريا أو التوصل إلى سلام مع الحكومة.

وقالت وسائل الإعلام دون الخوض في التفاصيل إن هناك معلومات تشير إلى التوصل لاتفاق أخيرا لإنهاء المواجهة في مدينة دوما، أكبر مركز حضري في ضواحي دمشق الشرقية لا يزال خاضعا لسيطرة المعارضة.

وكانت القوات الحكومية السورية حذرت الأسبوع الماضي المقاتلين من مواجهة هجوم عسكري إذا لم يستسلموا.