الجيش المصري يعلن استهداف وتدمير عدد من تجمعات العناصر التكفيرية

وحدات من الجيش المصري خلال عملية سيناء 2018

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:01 01/04/2018 حدث بتاريخ: 10:01 01/04/2018

أعلن الجيش المصري صباح اليوم الأحد أن القوات الجوية استهدفت ودمرت عددا من الأهداف والتجمعات للعناصر التكفيرية تم رصدها عبر معلومات استخباراتية مؤكدة.

وفي البيان رقم 17 بشأن نتائج العملية الشاملة سيناء 2018 ، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة أنه تم رصد واستهداف بؤرة إرهابية شديدة الخطورة بشمال سيناء والقضاء على أحد العناصر التكفيرية المسلحة ، والذي عثر بحوزته خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات المداهمة على كميات من الأسلحة والذخائر.

وأضاف البيان ، أنه تم أيضا تنفيذ عملية نوعية بنطاق الجيش الثالث الميداني، أسفرت عن القضاء على 5 أفراد تكفيريين بحوزتهم عدد من البنادق الآلية.

وأفادت القوات المسلحة أيضا في البيان بأن عناصر المهندسين العسكريين قامت باكتشاف وتفجير 163 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات، كما تم ضبط 19 قطعة سلاح مختلفة الأنواع وأيضا أنواع مختلفة من الذخائر .