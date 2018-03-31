تحطم طائرة اسرائيلية بدون طيار في جنوب لبنان

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 15:30 31/03/2018 حدث بتاريخ: 15:31 31/03/2018

أعلن الجيش الاسرائيلي السبت تحطم طائرة بدون طيار في جنوب لبنان بسبب عطل فني بعد ان ذكرت وسائل اعلام تابعة لحزب الله إنها طائرة "تجسس".

واوضح الجيش ان الطائرة تحطمت في منطقة مفتوحة ليل الجمعة مؤكدا عدم وجود "خشية من تسرب معلومات"، دون مزيد من التفاصيل.

وذكر تلفزيون المنار التابع لحزب الله إن "طائرة تجسس بدون طيار" سقطت بين برعشيت وبيت ياحون في جنوب لبنان.

وقال إن "طائرة تجسس ثانية استهدفتها بصاروخ موجه ما ادى الى تدميرها".

وخاض اسرائيل وحزب الله حربا مدمرة العام 2006.