اعتراض صاروخ حوثي جنوبي السعودية

صورة أرشيفية .. الحوثيون أطلقوا عدة صواريخ باتجاه الرياض قبل أيام

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:40 31/03/2018 حدث بتاريخ: 12:41 31/03/2018

أكدت قناة "الإخبارية" السعودية، السبت، اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيات الحوثي الإيرانية على نجران جنوبي المملكة.

وقبل أيام أطلق الحوثيون عدة صواريخ استهدفت الرياض، تصدت لها قوات الدفاع الجوي السعودي.

ودأب الحوثيون على محاولة استهداف المدن والأراضي السعودية بالصواريخ الباليستية التي تصدت لها دفاعات المملكة.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها، الاثنين الماضي، إن الصواريخ التي أطلقها المتمردون الحوثيون باتجاه السعودية، قد تشكّل "جريمة حرب".

ونقلت "فرانس برس" بيانا للمنظمة الدولية قالت فيه إن الهجمات العشوائية محظورة في القانون الدولي "وقد تشكل جريمة حرب".

وأضافت أن اعتراض الصواريخ عبر القوات الجوية السعودية "لا يعفي الحوثيين من المسؤولية عن هذا العمل المتهور".

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية قد أعلن يوم الأحد عن رصده لسبعة صواريخ بالستية أطلقها الحوثيون باتجاه الأراضي السعودية، وقد جرى اعتراضها جميعها في أجواء المملكة.