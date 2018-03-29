المانيا تعتقل اربعة سوريين بسبب حريق في مصلى

وقع 27 اعتداء على دور عبادة للمسلمين في المانيا هذا العام

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:15 29/03/2018 حدث بتاريخ: 21:25 29/03/2018

اعتقلت السلطات الالمانية اربعة سوريين للاشتباه بتورطهم في محاولة قتل وتخريب وهجوم بالقنابل الحارقة على مصلى يؤمه مسلمون اتراك، وفقا لما ذكرته الشرطة الالمانية الخميس.

وادى الحادث الذي وقع في مدينة اولم جنوب البلاد في 19 اذار/مارس الى اضرار مادية فقط، ولم يصب الاشخاص الثمانية الذين كانوا داخل المصلى وقت الهجوم بأذى، حسبما افادت الشرطة المحلية في بيان مشترك مع النيابة العامة في شتوتغارت.

واعتقلت الشرطة المشتبه بهم وتتراوح اعمارهم بين 18 و27 عاماً الاربعاء. واعترف احد الرجال بمشاركته في الحادثة، بحسب البيان.

ووقع الهجوم الساعة 3 صباحا (01,00 ت غ) مع القاء العديد من القنابل الحارقة على المصلى، ما أدى الى اشتعال النار، الا ان الشرطة تمكنت من اخمادها بسرعة.

وقالت النيابة انها تشتبه بأن الهجوم "ربما كان بدوافع سياسية" إلا أنه طبقا لوكالة الانباء الالمانية رفض المدعون التعليق على انباء بأن الهجوم عمل انتقامي بسبب الهجوم التركي على منطقة عفرين السورية.

واوضح البيان ان "التحقيق حول دوافع السوريين، لا يزال مستمرا".

وتعرضت العديد من المصليات والمراكز الثقافية والمتاجر التي يرتادها الاتراك الذين يعيشون في المانيا، الى سلسلة هجمات في الاسابيع الاخيرة وسط توتر بشأن هجوم انقرة ضد المقاتلين الاكراد في عفرين.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، دانت الجالية التركية في المانيا تلك الهجمات والدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للشباب الاكراد بارتكاب "اعمال عنف ضد المؤسسات التركية".

ويعيش في تركيا ثلاثة ملايين من اصل تركي ومئات الاف الاكراد.