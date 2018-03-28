الأردن يوافق رسميا على طلب اسرائيل تعيين سفير جديد في عمان

وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:11 28/03/2018 حدث بتاريخ: 17:11 28/03/2018

اعلن محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال ان الحكومة الاردنية وافقت رسميا الاربعاء على "طلب استمزاج" قدمته حكومة اسرائيل لتعيين أمير فايسبرود سفيرا جديدا لدى المملكة.

وأضاف المومني وهو ايضا الناطق باسم الحكومة لفرانس برس، ان "الموافقة تمت وردت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على رسالة الحكومة الاسرائيلية بعد اتمام جميع الاجراءات الدبلوماسية والادارية المتبعة". وقالت عمان في 5 آذار/مارس الماضي ان اسرائيل طلبت رسميا من الاردن تعيين سفير جديد لها.

وأعلنت اسرائيل في 8 شباط/فبراير الماضي انها عينت فايسبرود سفيراً جديداً في الاردن في اطار عملية تطبيع بين البلدين بعد أشهر من التوتر اثر مقتل اردنيين اثنين برصاص عنصر امن اسرائيلي في عمان في 23 تموز/يوليو الماضي في محيط السفارة.

وسمحت عمان للموظف بالمغادرة مع طاقم السفارة لتمتعه بالحصانة، واثار استقباله بحفاوة في اسرائيل الغضب في الاردن.

وادّعى حارس الأمن انه تعرض لمحاولة طعن من قبل عامل أردني بمفك استخدمه في تركيب قطع أثاث في شقة سكنية تتبع السفارة. وقتل صاحب الشقة على سبيل الخطأ على ما يبدو.

وعاد الموظف بعد استجوابه في الاردن الى الدولة العبرية حيث استقبله رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بحفاوة.

وقالت عمان حينها انها لن تسمح لطاقم السفارة الاسرائيلية بالعودة ما لم تفتح اسرائيل تحقيقا جديا يحقق العدالة وتقدم اعتذارها.

وقالت المملكة في 18 كانون الثاني/يناير الماضي ان اسرائيل عبرت رسميا عن "أسفها وندمها" على مقتل الأردنيين وعلى مقتل القاضي رائد زعيتر في 2014 برصاص جندي اسرائيلي على معبر جسر الملك حسين، مبدية استعدادها لتعويض عائلات الضحايا.

والأردن وإسرائيل يرتبطان بمعاهدة سلام منذ العام 1994.