تركيا تقتل 11 مسلحا كرديا ومقتل جنديين تركيين في عفرين السورية

دبابات تركية على الحدود مع سوريا

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:19 27/03/2018 حدث بتاريخ: 13:20 27/03/2018

قال مكتب حاكم إقليم خطاي التركي اليوم الثلاثاء إن الجيش قتل 11 مسلحا كرديا الليلة الماضية في الإقليم الذي يقع جنوب البلاد على الحدود مع سوريا فيما قال الجيش إن اثنين من جنوده قتلا في انفجار بمنطقة عفرين السورية.

وجاء في بيان صادر عن مكتب حاكم الإقليم أن قوات الأمن التركية فتحت النار فقتلت المسلحين بعدما رصدت وجودهم في منطقة أرسوز في خطاي قرب البحر المتوسط.

وقال إن الجيش احتجز جثث ستة مسلحين وبنادق من طراز إم-16 وقاذفا للصواريخ وذخيرة. وأضاف أن السلطات تعتقد أن المسلحين مسؤولون عن عدد من الهجمات في الإقليم العام الماضي.

وتقاتل تركيا مسلحي حزب العمال الكردستاني منذ عام 1984 وقتل ما يربو على 40 ألف شخص في الصراع الذي يتركز إلى حد بعيد في جنوب شرق تركيا على بعد مئات الكيلومترات شرقي خطاي.

وبدأ الجيش التركي وحلفاء له من المعارضة السورية هجوما عسكريا في يناير كانون الثاني على وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين السورية التي تقع على الجانب الآخر من الحدود مع خطاي. وأفاد مصدر عسكري بأنهم سيطروا بالكامل على المنطقة مطلع الأسبوع.

من ناحية أخرى قالت القوات المسلحة التركية إن جنديين تركيين قتلا في انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع خلال عمليات تفتيش في منطقة عفرين أمس الاثنين.

وترى تركيا في وحدات حماية الشعب امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي تصفه هي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأنه تنظيم إرهابي لكن الوحدات شريكة للولايات المتحدة في قتالها لمتشددي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.