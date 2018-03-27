احكام بالسجن على تسعة بحرينيين بينهم قاصر بتهمة القاء زجاجات حارقة

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كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:25 27/03/2018 حدث بتاريخ: 12:32 27/03/2018

أصدرت محكمة بحرينية حكما بالسجن على تسعة مواطنين، بينهم قاصر وقريب لناشط معروف، بتهمة إلقاء زجاجات حارقة "مولوتوف" على دورية أمنية، بحسب ما اعلن مصدر قضائي بحريني ونشطاء الثلاثاء.

وقال المصدر القضائي ان المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية قضت الاثنين بالسجن سبع سنوات على ثمانية مواطنين بتهمة القاء زجاجات حارقة على دورية أمنية متمركزة بالقرب من دوار قرية عالي الشيعية جنوب البلاد والتسبب بإحراقها، بالاضافة الى سجن فتى لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره لمدة 3 سنوات.

ومن جهته، أعلن "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" ومقره لندن، ان احد المحكومين هو الفتى سيد نزار الوداعي، وهو قريب سيد احمد الوداعي، الذي يعمل في المعهد.

وقال سيد احمد الوداعي ان المحامين اكدوا له ان قريبه الشاب، والذي يقضي بالفعل حكما اخر بالسجن لثلاث سنوات بتهمة زرع قنبلة زائفة، من بين المحكومين.

وحكم على والدة الفتى هاجر منصور حسن (49 عاما) بالسجن ثلاث سنوات في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، في محاكمة نددت بها منظمات حقوقية منها هيومن رايتس ووتش التي اعتبرت ان "استهداف أفراد العائلة لإسكات الناشطين هو عقاب جماعي".

وتتهم منظمات حقوقية دولية البحرين باسكات جماعات المعارضة وسجن عشرات المعارضين.

والبحرين مقر الاسطول الخامس الاميركي وحليفة لواشنطن. وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب خفف من القيود المفروضة على بيع الاسلحة الى هذا البلد منذ تسلمه الحكم في كانون الثاني/يناير 2017.

ويذكر أن البحرين تتهم ايران بدعم المعارضين لها وبالسعي الى التسبب باضطرابات أمنية على أراضيها، وهو ما نفته طهران مرارا.