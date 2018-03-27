يوم ثان من التصويت في الانتخابات الرئاسية في مصر

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:08 27/03/2018 حدث بتاريخ: 12:11 27/03/2018

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح الثلاثاء في اليوم الثاني من اقتراع رئاسي لثلاثة أيام نتيجته شبه محسومة للرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي بحسب ما أوردت وكالة فرانس برس.

وعلى غرار اليوم الاول، فتحت مراكز الاقتراع عند الساعة 09:00 (07:00 ت غ)، ولم تشهد بحسبب مراسلة لفرانس برس وصور بثها التلفزيون، سوى اقبال عدد قليل من الناخبين في ساعات الصباح.

وينافس السيسي الذي انتخب في 2014، مرشح واحد هو سياسي مغمور يدعى موسى مصطفى موسى ومؤيد للنظام الحالي.

وفي غياب منافسة فعلية، تشكل نسبة المشاركة التحدي الوحيد للسلطات الا انها لم تنشر الثلاثاء أي بيانات رسمية حول الموضوع.

وأشارت الصحف الرسمية الصادرة الثلاثاء الى "تدفق الملايين" للتصويت و"اقبال نسائي كثيف" واجواء "فرح" في مراكز الاقتراع.

ولم تبلغ نسبة المشاركة في الانتخابات الاخيرة سوى 37% بعد يومين من التصويت ما حث السلطات على تمديد عمليات الاقتراع لـ24 ساعة حتى بلغت النسبة 47,5%.