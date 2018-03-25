انفجار سيارة ملغومة قرب مبنى البرلمان الصومالي

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:45 25/03/2018 حدث بتاريخ: 18:07 25/03/2018

قالت الشرطة الصومالية إن انتحاريا في سيارة ملغومة فجر نفسه عند نقطة تفتيش قرب البرلمان ووزارة الداخلية في العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الأحد ولكن لم يُعرف على الفور عدد الضحايا.

وقال نور محمد الضابط بشرطة مقديشو لرويترز إن القنبلة انفجرت عند نقطة تفتيش سايديكا المحاطة بإجراءات أمنية مشددة.

وقال عبد القادر عبد الرحمن مدير خدمة (أمين) للإسعاف إن شخصا قُتل كما أصيب آخر.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وتشن حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة تفجيرات وهجمات أخرى بشكل متكرر في مقديشو في حملة تهدف إلى إسقاط الحكومة الاتحادية المدعومة من الغرب.

وقُتل مالا يقل عن 14 شخصا عندما فجرت حركة الشباب قنبلة خارج فندق مزدحم بمقديشو يوم الخميس.