انفجار سيارة ملغومة قرب مبنى البرلمان الصومالي
قالت الشرطة الصومالية إن انتحاريا في سيارة ملغومة فجر نفسه عند نقطة تفتيش قرب البرلمان ووزارة الداخلية في العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الأحد ولكن لم يُعرف على الفور عدد الضحايا.
وقال نور محمد الضابط بشرطة مقديشو لرويترز إن القنبلة انفجرت عند نقطة تفتيش سايديكا المحاطة بإجراءات أمنية مشددة.
وقال عبد القادر عبد الرحمن مدير خدمة (أمين) للإسعاف إن شخصا قُتل كما أصيب آخر.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وتشن حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة تفجيرات وهجمات أخرى بشكل متكرر في مقديشو في حملة تهدف إلى إسقاط الحكومة الاتحادية المدعومة من الغرب.
وقُتل مالا يقل عن 14 شخصا عندما فجرت حركة الشباب قنبلة خارج فندق مزدحم بمقديشو يوم الخميس.