طائرات حربية اسرائيلية تقصف موقعا لحماس في غزة

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 9:59 25/03/2018 حدث بتاريخ: 10:00 25/03/2018

اعلن الجيش الاسرائيلي الاحد ان طائراته قصفت موقعا في مجمع عسكري لحركة حماس في قطاع غزة ليل السبت الاحد بعدما قام فلسطينيون بهجوم عبر الحدود على جنوب اسرائيل.

وقال الجيش في بيان باللغة الانكليزية ان "طائرات سلاح الجو الاسرائيلي قصفت هدفا ارهابيا في مجمع عسكري لمنظمة حماس الارهابية في رفح بجنوب قطاع غزة".

وذكرت صحيفة هآرتس نقلا عن الجيش ان الغارة على حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة جاءت بعدما قام اربعة فلسطينيين "يحملون زجاجات ممتلئة بمواد قابلة للاشتعال"، باختراق السياج الحدودي مساء السبت بالقرب من القرية التعاونية (كيبوتز) كيسوفيم.

وصرحت ناطقة باسم الجيش الاسرائيلي لوكالة فرانس برس انهم حاولوا احراق آلية ثقيلة تستخدم لاشغال عند الحاجز الحدودي. واضافت ان الآلية احترقت وفر المهاجمون الى غزة.

ولم تسجل اي اصابات.

وقال البيان ان "الحادثة التي وقعت امس (السبت) تعد واحدة من الحوادث الخطيرة التي جرت في منطقة السياج الامني".

وتحمل اسرائيل حماس التي تسيطر على القطاع منذ 2007، مسؤولية كل الهجمات التي تقع انطلاقا من غزة.

وكان تم التوصل الى وقف لاطلاق النار بين اسرائيل وحركة حماس في آب/اغسطس 2014 بعد حرب اسرائيلية مدمرة على قطاع غزة استمرت خمسين يوما.

لكن الاتفاق ينتهك باستمرار مع إطلاق صواريخ من قطاع غزة على اسرائيل التي ترد باستهداف مواقع لحماس.

وتحاصر اسرائيل القطاع منذ العام 2006، وشددت حصارها عليه بعد سيطرة حماس. ومنذ عام 2008، شنت اسرائيل ثلاث حروب على قطاع غزة الذي يعيش فيه اكثر من مليوني شخص.