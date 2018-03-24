روسيا: أكثر من آلاف مدني غادروا الغوطة الشرقية السورية

أكثر من 105 آلاف مدني غادروا الغوطة الشرقية السورية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 15:39 24/03/2018 حدث بتاريخ: 15:41 24/03/2018

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن أكثر من 105 آلاف شخص غادروا الغوطة الشرقية منذ أن بدأت القوات الحكومية هجوما قبل شهر لانتزاع السيطرة على المنطقة وإن 700 آخرين خرجوا يوم السبت.

وأشارت الوكالة إلى عمليات إجلاء خلال ”الهدنات الإنسانية“. كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحليف الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد، قد أمر بوقف إطلاق النار لمدة خمس ساعات يوميا وفتح ”ممر إنساني“ للسماح للمدنيين بالخروج من الغوطة الشرقية.

وعاد نحو 90 بالمئة من الغوطة الشرقية إلى سيطرة القوات الحكومية.