هبوط اضطراري لطائرتين بمطار القاهرة بدلا من برج العرب

صورة أرشيفية لمطار القاهرة الدولي

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:41 24/03/2018 حدث بتاريخ: 13:42 24/03/2018

تسبب سوء الأحوال الجوية، السبت، في تحويل طائرتين تابعتين لشركة مصر للطيران للهبوط بمطار القاهرة، بدلا من برج العرب.

وقال مصدر بمطار القاهرة إنه تم السماح للطائرتين بالهبوط، على أن يتم نقل الركاب إلى مدينة الإسكندرية برا أو عند استقرار حالة الطقس وإقلاع الرحلتين مرة أخرى.

وذكرت تقارير إعلامية أن الهبوط الاضطراري جرى نظرا لسوء الأحوال الجوية في مدينة الإسكندرية وارتفاع حدة الأتربة وانخفاض مستوى الرؤية.

وكانت نشرات الطقس توقعت، السبت، هطول أمطار تصاحبها رياح تهب من الغرب بسرعة من 29-32 كم/ساعة.

وتحدد هيئات الطيران المدني على اختلافها عدة أسباب أو سيناريوهات مختلفة يمكن أن يلجأ فيها قائد الطائرة إلى الهبوط بالطائرة بشكل اضطراري، ومن بين هذه السيناريوهات سوء الأحوال الجوية.