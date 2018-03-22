الطيران الهندي يسير اول رحلة الى اسرائيل تمر في الاجواء السعودية

رجل هندي يمر امام اعلان عن الرحلات الجديدة المباشرة بين نيودلهي وتل ابيب في بومباي في 20 مارس

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:10 22/03/2018 حدث بتاريخ: 21:11 22/03/2018

تطلق شركة الخطوط الجوية الهندية الخميس اولى رحلاتها المباشرة الى اسرائيل مرورا بالاجواء السعودية، في ما يعتبره المراقبون مؤشرا على تقارب حذر في العلاقات بين البلدين اللذين لا يقيمان علاقات دبلوماسية.

ويرتقب ان تقلع طائرة الخطوط الهندية من نيودلهي عند الساعة 12,30 ت غ على ان تصل تل ابيب عند الساعة 19,45 ت غ بحسب ما اعلنت الشركة.

وقال المتحدث باسم الخطوط الهندية برافين بهاتناغار لوكالة فرانس برس "سنقوم الخميس الموافق في 22 آذار/مارس باول رحلة مجدولة للطيران من نيودلهي الى تل ابيب مباشرة وسوف نحلق فوق الاراضي السعودية".

واضاف بهاتناغار "لدينا تصريح من الهيئة التنظيمية الهندية يفيد بان الرحلات ستستخدم المجال الجوي السعودي".

وسيكون هناك ثلاث رحلات اسبوعية في كل اتجاه، ما ينهي الحظر السعودي المستمر منذ عقود على استخدام مجالها الجوي للرحلات الجوية التجارية إلى إسرائيل.

وتابع بهاتناغار "من وجهة النظر التجارية فان ذلك سوف يعود بالنفع على شركات الطيران وكذلك على الزبائن، وسوف نقوم بتوفير التكاليف التشغيلية والوقت".

ولا تعترف السعودية بإسرائيل ولا توجد علاقات دبلوماسية بينهما. وسيكون رفع الحظر على استخدام المجال الجوي المفروض منذ 70 عاما مؤشرا على تقارب حذر في العلاقات بين البلدين.

وياتي ذلك بعدما وصف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو العلاقات مع العالم العربي بانها "بافضل حال" مع القلق المشترك الذي تثيره ايران للطرفين.

ولم يصدر اي تعليق حول ذلك من القادة العرب.

وقال المحلل الاسرائيلي جوناثان سباير ان هذه الخطوة السعودية تظهر ان مؤشرات ايجابية ترسل رغم عدم التوصل الى معاهدة سلام اسرائيلية-فلسطينية كانت تعتبر لفترة طويلة شرطا مسبقا لاقامة علاقات بين اسرائيل والعالم العربي.

واوضح سباير مدير مركز روبن الاسرائيلية للابحاث في الشؤون الدولية لوكالة فرانس برس "اعتقد ان هذا يظهر انه حتى في ظل غياب معاهدة سلام، يمكن القيام ببادرات صغيرة تنطوي على معنى".

واضاف "اعتقد ان هذا ما يقوم عليه القرار السعودي بالسماح باستخدام اجوائه. انه امر صغير لكن له معنى مهما".

- المسار الجوي-

اوضح مسؤول اخر في الخطوط الهندية طالبا عدم ذكر اسمه تفاصيل المسار الجوي، وقال "ستتوجه الرحلات من نيودلهي باتجاه ولاية غوجارات الهندية غربا ومن ثم نحلق فوق بحر العرب قبل دخولنا شبه الجزيرة العربية فوق سلطنة عمان".

واضاف "ثم تاخذ اتجاها شماليا يتقاطع مع المملكة العربية السعودية للوصول الى تل ابيب" موضحا "سيستغرق وقت الطيران فوق المجال الجوي السعودي حوالى ساعتين وستحلق الطائرة حول العاصمة الرياض لتصل إلى إسرائيل".

وقال المسؤول "سنشغل طائرة من طراز بوينغ 8-787 ذات سعة 256 راكبا".

واضاف "اعتدنا الطيران بين الهند واسرائيل من خلال تحويلة عبر البحر الاحمر فوق خليج عدن قبل الوصول الى بحر العرب".

ولم تعط السعودية اي تعليق بهذا الخصوص.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اعلن خلال زيارته لاسرائيل في تموز/يوليو الماضي عن المسار الجديد بين اسرائيل والهند.

كما ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو اشار خلال زيارته الى الهند في كانون الثاني/يناير الماضي الى ان مسار الرحلات الجوية بين الهند واسرائيل يمكن ان يمر فوق الاراضي السعودية مما يؤدي الى تقصير وقت الرحلة الى حد كبير.

من جهته اكد متحدث باسم سلطة المطارات الاسرائيلية "ان شركة طيران الهند تلقت اذنا بالهبوط في مطار بن غوريون في بداية اذار/مارس" لكن بدون اعطاء مزيد من التفاصيل.

وفي السنوات الماضية لم يكن هناك شركات طيران هندية تسير رحلات الى اسرائيل.