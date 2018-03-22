رئيس الوزراء التركي: مقتل ثلاثة جنود أتراك في عفرين في انفجار قنبلة يدوية الصنع

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:21 22/03/2018 حدث بتاريخ: 17:28 22/03/2018

اعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم مقتل ثلاثة جنود اتراك الخميس في انفجار عبوة يدوية الصنع خلال عملية نزع قنابل في منطقة عفرين شمال سوريا حيث سيطرت القوات التركية على المدينة التي تحمل الاسم نفسه بعد خروج المقاتلين الاكراد منها.

وقال يلديريم في خطاب نقله التلفزيون "اليوم لدينا ثلاثة شهداء، لقد سقطوا خلال عملية نزع عبوات يدوية الصنع".

وقال الجيش في بيان أن ثلاثة جنود آخرين اصيبوا بجروح، مؤكدا عدد القتلى.

وبهذا يرتفع الى 49 عدد الجنود الأتراك الذي قتلوا خلال عملية "غصن الزيتون" التي بدأتها انقرة في كانون الثاني/يناير ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

وسيطرت القوات التركية والفصائل الموالية لها الاحد على مدينة عفرين في شمال سوريا، بعد انسحاب وحدات حماية الشعب دون مقاومة.

وتعد أنقرة وحدات حماية الشعب الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا مسلحا على الاراضي التركية منذ 1984 وتصنفه انقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية".