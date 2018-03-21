السيسي يدعو الى المشاركة في الانتخابات وينفي استبعاد مرشحين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "وسط-يسار" مع زوجته "وسط" خلال احتفال بعيد الام في القاهرة في 21 مارس في صورة وزعتها الرئاسة المصرية

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:38 21/03/2018 حدث بتاريخ: 18:38 21/03/2018

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاربعاء المصريين الى المشاركة في الانتخابات التي تجرى الاسبوع المقبل ليثبتوا للعالم ان مصر "يحكمها شعبها"، غداة نفيه أي دور له في استبعاد منافسين محتملين.

ويخوض السيسي الانتخابات الرئاسية التي تجرى بين 26 و28 اذار/مارس الجاري امام منافس لا يشكل تحديا حقيقيا له بعد ان تم استبعاد المرشحين المحتملين الذين يتمتعون بثقل سياسي.

وقال السيسي خلال لقاء بمناسبة عيد الام الذي يتم الاحتفال به في مصر سنويا في 21 اذار/مارس، انه يريد ان "تنزل الناس كلها (للمشاركة في الاقتراع) حتى لو قالوا لا" لاستمراره في الرئاسة التي تولاها في 2014 بعد قرابة عام من اطاحته الرئيس الاسلامي محمد مرسي عندما كان وزيرا للدفاع، اثر تظاهرات حاشدة طالبت برحيله.

واضاف "لو نزل شعب مصر وقال لا فهذا امر عظيم وينفذ فورا". واستطرد قائلا: "نريد ان نعطي المثل ونؤكد للعالم ان هذا البلد يحكمه شعبه، كيف سنؤكد ذلك الا بأن ينزل الشعب ويقول نحن موجودون والدنيا كلها ترانا ونقول نحن نفعل ما نريد وما نقرره يتم تنفيذه".

ومنتقدو السيسي يتهمونه بقمع المعارضة. وتم توقيف رئيس الاركان السابق الفريق سامي عنان بعد ايام من اعلانه عزمه على خوض سباق الرئاسة.

وقال الجيش ان عنان وهو ضابط تحت الاستدعاء خرق القوانين والقواعد العسكرية باعلانه ترشحه قبل انهاء علاقته بالقوات المسلحة.

وتم ترحيل مرشح محتمل اخر هو رئيس الوزراء السابق احمد شفيق من دولة الامارات الى مصر بعد اعلانه نيته الترشح في الانتخابات. وعند وصوله الى القاهرة اصطحبه مسؤولون حكوميون الى احد الفنادق حيث مكث حتى اعلن تراجعه عن الترشح.

واكد السيسي في مقابلة تلفزيونية بثت الثلاثاء انه لا علاقة له بالحالتين او بتراجع اي مرشح عن خوض السباق.

وصدر حكم بحبس ضابط في الجيش ست سنوات بسبب اعلانه نيته الترشح وهو مازال في صفوف القوات المسلحة.

و قال الرئيس المصري "الممارسة الديموقراطية .. انتم تتحدثون معي في امر لا ذنب لي فيه بالمرة".

وتابع "انا كنت أتمنى ان يكون موجودا معنا (منافس) واحد او اتنين او تلاتة او عشرة من افاضل الناس وانتم (المصريون) تختارون كما تشاؤؤن".

وقال السيسي سبب عدم وجود مرشحين متعددين هو "اننا (البلد) لسنا جاهزون" بعد.

ويواجه السيسي مرشح وحيد هو رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى الذي قرر خوض الانتخابات في اللحظة الاخيرة قبل غلق باب الترشح.

ويقول خصومه انه يخوض الانتخابات ليجنب السيسي حرج ان يكون المرشح الوحيد في الانتخابات فتبدو كما لو كانت استفتاء.