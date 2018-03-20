القمة العربية تعقد منتصف الشهر المقبل في الرياض

الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:16 20/03/2018 حدث بتاريخ: 16:16 20/03/2018

اعلن الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط الثلاثاء ان القمة العربية في دورتها الـ 29 ستعقد في 15 نيسان/ابريل المقبل في الرياض.

وقال ابو الغيط في تصريحات للصحافيين ان الامانة العامة للجامعة تلقت "اخطارا رسميا" بذلك من المملكة السعودية.

وكان من المفترض ان تعقد القمة اواخر اذار/مارس الجاري كما جرت العادة كل عام.

لكن وزير الدولة للشؤون الافريقية احمد القطان قال مطلع الشهر الجاري ان موعد الانتخابات الرئاسية في مصر المقرر اجراؤها من 26 الى 28 اذار/مارس الجاري، استدعى اقتراح موعد آخر، الا ان هذا الموعد لم يناسب الأردن الرئيس الحالي للقمة مضيفا انه سيتم تحديد موعد جديد.

وكانت القمة العربية السابقة عقدت في 29 اذار/مارس في منطقة البحر الميت في الأردن، بمشاركة جميع الدول باستثناء سوريا التي علقت جامعة الدول العربية عضويتها منذ العام 2011.